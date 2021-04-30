Житель Кировской области устраивает экстремальные сплавы на катамаране

При этом путешествует он преимущественно по Кубани. Весенние реки там превращаются в настоящие бурлящие потоки.

Тренер спортивной школы из Опарино Сергей Ежов увлекается туризмом. Сейчас он организует сплавы на катамаране по водам Кубани. Последний поход закончился совсем недавно. В него отправились взрослые и школьники посёлка Опарино. И никто из них не пожалел.

Сначала была организована подготовка. Местный спортзал превратили в настоящий полевой лагерь. Каждый участник должен был научиться правильно грести, ставить палатку.

На поезде отправились в Ставропольский край. План был такой — оттуда сплавляться до города Армавира, который находится в Краснодарском крае. Нужно было преодолеть более 100 км водного пути за четверо суток.

В результате получилось экстремальное путешествие. Управлять катамараном сложно. Особенно во время бурного течения. Каждый участник похода получил в достатке дозу адреналина. О своих впечатлениях поделилась одна из участниц. Большой материал опубликовал istochnik.online.

Фото: vk.com/id156806008