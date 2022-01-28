Житель Кировской области выиграл квартиру в лотерею

Житель Кировской области Максим Першин выиграл в «Жилищную лотерею» квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

Максим работает слесарем-наладчиком. Билет он купил перед Новым годом. Мужчине повезло в праздничном 475-м тираже.

В свой выигрыш кировчанин сначала не поверил. По словам Максима, от приятной новости у него даже подскочило давление.

— Я тщательно перепроверил свой счастливый билет. Потом сходил на почту, где подтвердили мой приз, — рассказал победитель.

По условиям лотереи, выигрыш можно получить деньгами. Так Максим и планирует сделать. 1,7 миллиона рублей он решил положить в банк под проценты, чтобы обеспечить себе доход на будущее.

Ранее мы рассказывали про еще одного везучего кировчанина. Мужчина выиграл в лотерею 8,3 миллиона рублей.