Житель Кировской области вырубил лес на 85 миллионов рублей

В Кировской области будут судить мужчину, который незаконно вырубил лес на сумму более 85 миллионов рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в 2019-2020 годах 47-летний мужчина вырубил лесные насаждения в Советском районе. Срубленный лес «предприниматель» планировал продать.

В общей сложности было установлено 9 эпизодов преступления. Материальный ущерб, причиненный государству, составил более 85 миллионов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. На автомобиль обвиняемого наложен арест.

В настоящее время расследование дела завершено, материалы направлены в суд.