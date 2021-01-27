Житель Кировской области занимается художественным выпиливанием и учит этому детей

Мастер рассказал о своём увлечении.

Журналисты газеты Оричевского района «Искра» опубликовали материал про Олега Труфакина. Статья вышла под названием «Живут в народе мастера». Молодой мужчина виртуозно работает с деревом. Он занимается художественным выпиливанием.

На счету умельца большое количество уникальностей. Его поделки завораживают своей изящностью и продуманностью. Много в его коллекции полочек для икон. Есть самые разные — как большие, так и крошечные.

Олег живёт в деревне Помаскины, работает в местной школе. А ещё он к своему увлечению приучает местных ребят. Ведёт кружок художественного выпиливания. Сейчас 30 мальчиков перенимают его опыт.

Преподаватель хвалит учеников. Говорит, с каждым разом изделия всё оригинальнее и сложнее. Он уверен, что умение работать руками пригодится в жизни любого мужчины. А ещё Олег учит школьников тому, что желаемый результат можно получить только если хорошо потрудиться.

Ранее мы сообщали, что умелец из Кировской области сделал звездолет из дерева.

Фото: vk.com/id80915101