Житель Кировской области занял 2 место на соревнованиях по бодибилдингу

Александр Конкин является руководителем федерации бодибилдинга Кировской области. Он активно занимается и совершенствует свою форму.

Весенний соревновательный сезон открыл в Пермском крае. Там выступил на областном чемпионате в номинации «Бодибилдинг». По словам Александра, первый старт получился успешным. Он занял второе место. Его весовая категория — до 90 кг.

— Приводил форму к соревнованию всего неделю. Второе место в хорошей, конкурентной категории. Меня устроило. Я доволен. Этот старт изначально не был запланирован. Благодарю за приглашение, — отметил Александр Конкин.

Он также подчеркнул, что уже на этой неделе у него запланирован следующий выход на сцену. 17 апреля он выступит на Кубке Коми. С 22 апреля спортсмен будет находиться в Краснодаре. Там состоится Кубок России по бодибилдингу. Редакция «Кировской правды» желает Александру успеха.

Ранее мы сообщали, что кировская ледолазка рассказала о тренировках в межсезонье.

Фото: vk.com/alexandrkonkin