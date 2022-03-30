Житель Косино избил сожителя матери гвоздодёром

В УМВД по Кировской области сообщили о кровавом семейном конфликте в Зуевском районе.

Произошел он на днях в посёлке Косино. 47-летний мужчина распивал спиртное дома с сожительницей и её 24-летним ранее судимым сыном. Возникла ссора между мужчинами, и старший ударил младшего молотком-гвоздодёром. Однако тот вырвал инструмент из его рук и сам начал им бить по спине мужчины, нанеся не менее 16 ран. Тот сумел убежать к родственникам, те вызвали медиков, мужчину госпитализировали и сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.