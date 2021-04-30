Житель Котельнича избил девушку и надругался над ней

Инцидент произошел в ноябре 2020 года.

44-летний житель Котельнича выпивал со своей знакомой. В ходе застолья собутыльники поссорились, и началась драка. Мужчина оказался сильнее. Он избил женщину, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Пострадавшую госпитализировали, но несмотря на помощь медиков, через 2 дня она скончалась.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Подозреваемый был задержан и полностью признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что жителя поселка Мурыгино обвинили в надругательстве над другом.