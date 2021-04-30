Житель Котельнича пойдет под суд за пятикратную пьяную езду

Неоднократно судимый котельничанин вновь пойдет под суд за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает областная прокуратура.

В феврале 39-летний мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-2107 и ездил по городу. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ГИБДД. Как выяснилось при проверке документов, ранее, в 2015, 2017 и 2018 годах, мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду и даже отправляли в колонию.

По факту повторного преступления было возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее мы писали, что в Кирове нетрезвый водитель уценил чужие авто и попытался скрыться.