Житель Куменского района 71 раз перевел деньги с чужого счета

Направлено в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кумёнского района.
Как считает следствие, в прошлом году обвиняемый в течение месяца 71 раз перевёл деньги с банковского счёта знакомого на абонентский счёт на своём мобильном телефоне. Для этого он использовал данные о доступе в личный кабинет потерпевшего в приложении «Сбербанк Онлайн».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в общей сложности мужчина похитил 90 тыс. рублей. Учитывая материальное положение потерпевшего и его доход, это расценено как ущерб в значительном размере.
Ранее мы сообщали о том, что с банковских счетов кировчан украли свыше 2 млн рублей.
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