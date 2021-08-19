Житель Куменского района 71 раз перевел деньги с чужого счета

Направлено в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кумёнского района.

Как считает следствие, в прошлом году обвиняемый в течение месяца 71 раз перевёл деньги с банковского счёта знакомого на абонентский счёт на своём мобильном телефоне. Для этого он использовал данные о доступе в личный кабинет потерпевшего в приложении «Сбербанк Онлайн».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в общей сложности мужчина похитил 90 тыс. рублей. Учитывая материальное положение потерпевшего и его доход, это расценено как ущерб в значительном размере.

Ранее мы сообщали о том, что с банковских счетов кировчан украли свыше 2 млн рублей.

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