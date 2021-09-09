Житель Лузского района задушил мужчину и выбросил тело в канализацию

Житель Лузского района убил своего знакомого и попытался скрыть следы преступления. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 14 мая в городе Лальске. Ночью нетрезвый 35-летний местный житель, будучи в гостях, поссорился с 33-летним знакомым. В ходе конфликта гость несколько раз ударил мужчину по голове, а затем задушил.

Осознав, что натворил, сельчанин решил скрыть следы преступления. Он сбросил тело погибшего в канализационный колодец и закрыл его крышкой, а одежду выкинул.

Тело убитого обнаружили 15 мая. Экспертиза подтвердила, что смерть мужчины была криминальной.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и взят под арест. В настоящее время расследование дела завершено. Материалы переданы в суд.