Житель Малмыжа изрезал полицейского бритвой

Инцидент произошел в прошлом году. В конце августа 27-летний мужчина распивал алкоголь вместе со своим другом. В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый сильным ударом сбросил собутыльника со скамейки, а затем забрал его телефон и деньги. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемый был объявлен в розыск. 3 сентября сотрудник полиции заметил подозреваемого на центральной площади и попытался задержать его, чтобы доставить в отдел. Однако по пути мужчина напал на полицейского и нанес ему несколько ранений лезвием бритвы, после чего скрылся.

Полицейскому оказали помощь медики. Через некоторое время подозреваемого задержали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: за хищение чужих вещей и за посягательство на жизнь сотрудника органов. В настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в суд.