Житель Нововятска спас пожилую соседку от мошенников

В Нововятске мужчина уберег пожилую соседку от дистанционных мошенников. О случившемся рассказали в УМВД.

Инцидент произошел 21 февраля. Женщине позвонили неизвестные люди и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП. Теперь девушка должна возместить ущерб, чтобы избежать ответственности.

Пенсионерка согласилась перевести мошенникам 200 тысяч рублей. За деньгами приехал курьер. Но схема подвела. Женщина зашла к соседу, чтобы посоветоваться, и он объяснил, что ее обманывают. Тем временем курьер сбежал.

Смогла избежать обмана и еще одна женщина. 75-летней кировчанке позвонил «внук». Молодой человек рассказал, что сбил девушку на машине, а сам находится в больнице с пробитой головой. И теперь ему нужен миллион рублей, чтобы оплатить лечение пострадавшей.

Пенсионерка не поверила и перезвонила внуку. Он рассказал, что был на работе и ни в какие аварии не попадал.

А вот другим жительницам Кирова не повезло. По аналогичной схеме мошенники обманули еще 4 женщин. Одной пенсионерке позвонили от имени дочери, с другими общались «следователи» и «родственники». Пожилые кировчанки отдали злоумышленникам 600 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Личности злоумышленников устанавливаются.

Жителей Кировской области просят предупредить пожилых родственников о возможных звонках и визитах мошенников. В подобных случаях следует сохранять спокойствие и перезвонить своим настоящим родным. Также о звонке необходимо сообщить в полицию.