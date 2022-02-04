Житель Оричевского района истязал жену и побил полицейского

В Оричевском районе расследовано уголовное дело местного дебошира.

В прошлом году 40-летний мужчина регулярно бил свою 29-летнюю жену. А однажды спьяну пригрозил убийством и чуть не задушил, окунув лицом в снег. После того женщина обратилась в полицию, реально испугавшись за свою жизнь.

Но пока семейного деспота сопровождали в отделение, тот успел надавать по голове полицейскому. Позже покаялся в совершённом, однако уголовное дело уже возбуждено, расследовано и направлено прокурору для заключения, сообщили в Следкоме. Обвинение предъявлено по трём статьям: истязание, угроза убийством и применение насилия к представителю власти.