Житель поселка Кумены до смерти избил свою мать

Суд вынес приговор жителю поселка Кумены, который нанес смертельные травмы своей пожилой матери.

Инцидент произошел 19 марта. Днем 24-летний молодой человек выпивал вместе со своей 63-летней матерью. В ходе застолья между ними началась ссора. Женщина начала оскорблять сына. Ему это не понравилось, и он набросился на мать с кулаками. Избив женщину, молодой человек отправился спать. Встав утром, он нашел мать лежащей без признаков жизни.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемый был задержан и взят под арест. На допросе молодой человек признал свою вину в содеянном.

Суд приговорил жителя Кумен к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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