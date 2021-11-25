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Житель поселка Кумены до смерти избил свою мать

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Суд вынес приговор жителю поселка Кумены, который  нанес смертельные травмы своей пожилой матери.

Инцидент произошел 19 марта. Днем 24-летний молодой человек выпивал вместе со своей 63-летней матерью. В ходе застолья между ними началась ссора. Женщина начала оскорблять сына. Ему это не понравилось, и он набросился на мать с кулаками. Избив женщину, молодой человек отправился спать. Встав утром, он нашел мать лежащей без признаков жизни.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемый был задержан и взят под арест. На допросе молодой человек признал свою вину в содеянном.

Суд приговорил жителя Кумен к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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Юлия Зорина