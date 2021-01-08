Житель Слободского погиб в кафе на глазах у друзей

Днем 7 января несколько компаний выпивали в городском кафе. В какой-то момент между двумя мужчинами произошла ссора. Оппоненты обменялись оскорблениями, а затем один из них, 58-летний местный житель, вытащил нож и ударил собеседника в грудь.

После случившегося агрессор покинул заведение. Одна из сотрудниц кафе вызвала врачей и полицию. Но медикам осталось только констатировать смерть – от полученной раны потерпевший скончался.

Полицейские оперативно установили, где скрывается нападавший, и задержали его. Возбуждено уголовное дело по 105-й статье. В настоящее время следователи выясняют мотивы совершенного убийства.

Ранее мы писали, что житель Кировской области погиб из-за раны в шею.