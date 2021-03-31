Житель соседней республики украл в Малмыжской агрофирме телку

Полицейские предполагают, что это не первое преступление мужчины в Малмыжском районе.

Два месяца назад похититель увел из животноводческого комплекса молодую корову, загрузил ее в машину и скрылся с места преступления. Чтобы найти вора, руководство агрофирмы обратилось с заявлением о похищении в полицию. Животное оценили в 57 тысяч рублей.

Стражи правопорядка смогли определить подозреваемого – им оказался 46-летний житель города Арска Республики Татарстан. Его задержали по обвинению в тайном хищении чужого имущества. Украденную телку также нашли и вернули на ферму.

Сейчас полицейские продолжают проводить следственные действия. Они подозревают, что задержанный причастен к совершению других хищений в Малмыжском районе.

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Фото: fotokto.ru