Житель Советска обокрал местный бар

Инцидент произошел рано утром 4 марта. Как сообщил бармен одного из заведений Советска, из кассы бара пропало 15 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, сотрудники Росгвардии определили предполагаемого злоумышленника.

Как оказалось, подозреваемый все еще находился в баре. Росгвардейцы передали информацию в полицию. Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу и задержали мужчину.

Подозреваемый оказался 24-летним местным жителем. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.