Житель Свердловской области «вылечил» кировскую пенсионерку на 40 тысяч рублей

Он забрал у нее деньги, а взамен оставил коробки с приборами.

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью пожилых граждан. На днях стало известно о визитере из Свердловской области, который обманул 76-летнюю кировчанку. Мужчина подкараулил ее возле подъезда и завел разговор о том, что проходит акция по лечению ветеранов. Они вместе поднялись в ее квартиру, где он заполнил какие-то бумаги и пообещал бесплатное лечение в будущем, для которого сейчас нужно сделать первоначальный взнос.

Женщина отдала ему 40 тысяч рублей – все свои сбережения, и он ушел. Попрощавшись с незваным гостем, хозяйка заметила две оставленные им коробки, с неизвестными ей приборами и вызвала полицию. Стражи правопорядка осмотрели место происшествия, и изъяли отпечатки пальцев.

По данному происшествию возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Визитера разыскали — им оказался 33-летний житель Свердловской области. Он задержан и вернул похищенные 40 тысяч рублей.

Полицейские же решают вопрос об избрании ему меры пресечения и ищут других потерпевших. Если вы или ваши родственники оказались в такой же ситуации, позвоните в полицию по телефону: 45-24-26.

Ранее мы сообщали, что кировчане смогут обследоваться в мобильном центре здоровья.

Фото: 43.мвд.рф