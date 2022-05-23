Житель Светлополянска угнал у односельчанина машину покататься до кювета

В Верхнекамском районе полицейские раскрыли угон машины.

Произошло это почти случайно: сотрудники госавтоинспекции ехали по дороге между Омутнинском и Афанасьево и увидели застрявшую в кювете «Ладу» одиннадцатой модели. Находившийся за рулём мужчина рассказал, будто хозяин машины ушёл за помощью, а он сторожит машину.

Информацию передали для проверки сотрудникам полиции в Верхнекамском районе, поскольку хозяин легковушки — житель местного посёлка Светлополянск. Он оказался дома, заявил, что никуда не ездил в этот день, а когда обнаружил разобранную стену гаража и отсутствующую машину — то и об угоне.

Найденного в автомобиле человека передали верхнекамским полицейским. Те выяснили, что 39-летний мужчина тоже житель Светлополянска, знакомый потерпевшего, знавший о машине в гараже. Он признался, что решил просто покататься и не справился с управлением на трассе.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об угоне без цели хищения.