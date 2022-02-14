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Житель Верхошижемья поделился снимками подруги со всем интернетом

Юлия Зорина Новости, Общество

На жителя поселка Верхошижемье завели уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни.

В ходе следствия было установлено, что 50-летний мужчина с телефона разослал фото своей 36-летней знакомой в одной из соцсетей. Своего согласия на это женщина не давала. Таким образом верхошижемец нарушил право знакомой на неприкосновенность личной жизни.

В отношении мужчины был возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствия.

Отметим, что это не первый прецедент подобного рода в Кировской области. Ранее поделиться снимками своей знакомой в интернете решил 40-летний житель Слободского.

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Юлия Зорина