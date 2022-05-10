Житель Вятских Полян пострадал от возгорания натяжного потолка

В ГУ МЧС рассказали о пожарах за минувшие сутки в Кировской области.

Из насчитали 33. В большинстве это были возгорания на открытой местности. Так, 12 раз пожарные выезжали тушить сухую траву, общая площадь территории огня составила 9 га. Всего с начала сезона было 109 выездов, тушили на площади 157 га. Сгорели десятки домов и строений.

Были за сутки и другие пожары. Вчера в 8:30 утра произошел в одной из квартир дома в Вятских Полянах. Сгорел натяжной потолок на кухне, закоптилось имущество. 39-летний мужчина госпитализирован с ожогами. Вероятной причиной инцидента считают неосторожное обращение потерпевшего с огнём.

В час дня из-за ошибки в устройстве дымохода сгорела частная баня в деревне Малая Шишовка Санчурского района. Часом позже в Кирове на ул. Лесозаводской (в Вересниках, на фото) из-за самовозгорания огонь уничтожил опил и горбыль на площади 500 кв. метров. Около 9 часов вечера из-за неосторожного обращения женщины с огнём обгорела тумбочка в квартире дома на ул. Юбилейной в селе Русском. Ещё часом позже по такой же причин в Уржуме сгорело неэксплуатируемое здание.

Минувшей ночью, в 0:19 на ул. Свободы в Киров по неустановленной причине произошло возгорание в салоне машины УАЗ-452А. А чуть позже зафиксирован пожар в одной из квартир дома в п. Лесные Поляны Омутнинского района: обгорели стена и потолок внутри.