Житель Зуевского района признан виновным в двойном убийстве

Суд приговорил жителя Зуевского района к 20 годам лишения свободы.

Он обвинялся по трём статьям УК — «Убийство двух лиц, из хулиганских побуждений, «Угроза убийством» и «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога».

Преступления были совершены в ночь с 23 на 24 декабря прошлого года. Осуждённый, находясь в состоянии опьянения, в доме на ул.Дрелевского в Зуевке избил двух потерпевших и нанёс им смертельные колото-резаные ранения.

Кроме того, он угрожал убийством брату, который вместе с ним пришёл домой к одному из погибших и стал свидетелем преступления.

Скрывая следы убийства, осуждённый облил тела горючей жидкостью и поджёг. Пожар был потушен прибывшими сотрудниками МЧС, ущерб жилищу превысил 560 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.