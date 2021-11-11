Жителей Кирова предупредили о пробках из-за снегопада

ГИБДД Кировской области опубликовала предупреждение об ухудшении погодных условий в Кирове.

Из-за сильного снегопада на дорогах возможны пробки и аварии. В ведомстве попросили водителей быть как можно внимательнее и соблюдать дистанцию.

— В ближайшие часы в Кировской области ожидается значительное выпадение осадков в виде мокрого снега. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автомобилистам необходимо соблюдать оптимальную скорость, держать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. На колесах автомобилей должна стоять зимняя резина, — сообщили в ГИБДД.

Сильный снегопад начался в Кирове около 9 часов утра. К вечеру он перейдет в дождь, а температура воздуха повысится до +1 градуса.