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Жителей Кирова приглашают на астрономические свидания

Юлия Зорина Общество

Кировчан приглашают на индивидуальные астровыезды и астрономические свидания. Необычный «сервис» предлагает группа «Любительская астрономия в Кирове».

— Индивидуальный астровыезд позволит Вам окунуться в бескрайнее звёздное небо, увидеть кратеры и горы на Луне, а также планеты Солнечной системы близко как никогда! Только Вы и никаких длинных очередей к телескопу и шума толпы, — говорится в сообществе.

Особенно интересной будет поездка для влюбленных пар. Организаторы готовы устроить самое настоящее свидание под звездами. Романтика звезд никого не оставит равнодушным, уверены они.

Жителей Кирова приглашают на астрономические свидания

Кроме простого наблюдения за звездами, в программу входит «экскурсия» по звездному небу с мифами и легендами о созвездиях. Также на индивидуальных астровыездах можно не спеша рассмотреть в телескоп далекие галактики и звездные скопления и провести фотосессию на фоне звездного неба.

Длительность уникальной программы составляет 2 часа без учета дороги. Наблюдения проходят в 20 километрах от города. В случае пасмурной погоды экскурсия переносится.

Жителей Кирова приглашают на астрономические свидания

Стоимость от 2500 рублей в зависимости от используемой техники.  Для группы от 4 до 8 человек цена от 600 рублей за взрослого и от 500 рублей за ребенка.

В паблике также отмечается, что апрель – подходящее время для наблюдений за темным звездным небом. Ведь совсем скоро начнутся белые ночи, и до августа будет относительно светло.

Фото: vk.com/astro_kirov

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Юлия Зорина