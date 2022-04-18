Жителей Кирова приглашают на астрономические свидания

Кировчан приглашают на индивидуальные астровыезды и астрономические свидания. Необычный «сервис» предлагает группа «Любительская астрономия в Кирове».

— Индивидуальный астровыезд позволит Вам окунуться в бескрайнее звёздное небо, увидеть кратеры и горы на Луне, а также планеты Солнечной системы близко как никогда! Только Вы и никаких длинных очередей к телескопу и шума толпы, — говорится в сообществе.

Особенно интересной будет поездка для влюбленных пар. Организаторы готовы устроить самое настоящее свидание под звездами. Романтика звезд никого не оставит равнодушным, уверены они.

Кроме простого наблюдения за звездами, в программу входит «экскурсия» по звездному небу с мифами и легендами о созвездиях. Также на индивидуальных астровыездах можно не спеша рассмотреть в телескоп далекие галактики и звездные скопления и провести фотосессию на фоне звездного неба.

Длительность уникальной программы составляет 2 часа без учета дороги. Наблюдения проходят в 20 километрах от города. В случае пасмурной погоды экскурсия переносится.

Стоимость от 2500 рублей в зависимости от используемой техники. Для группы от 4 до 8 человек цена от 600 рублей за взрослого и от 500 рублей за ребенка.

В паблике также отмечается, что апрель – подходящее время для наблюдений за темным звездным небом. Ведь совсем скоро начнутся белые ночи, и до августа будет относительно светло.

Фото: vk.com/astro_kirov