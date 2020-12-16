Жителей Кировской области интересует открытие экотехнопарка «Мирный»

Свои вопросы кировчане могут задать в общественную приёмную федерального экологического оператора.

Ещё в прошлом году в посёлке Мирный начала работать приёмная федерального экологического оператора. В этом населённом пункте предполагается открыть новый производственно-технический комплекс. Он расположится на месте бывшего объекта по уничтожению химоружия «Марадыковский».

Специалисты приёмной стараются отвечать на все интересующие граждан вопросы. Среди которых — когда введут в работу новое предприятие, какие технологии будут там применяться. Более 400 человек обратилось к специалистам.

Из-за пандемии личный приём ограничен. Но люди имеют возможность звонить по телефону, присылать письма по электронке. Как рассказала руководитель общественной приёмной экологического оператора в Мирном Светлана Палешева, также многие интересуются о влиянии экотехнопарка «Мирный» на окружающую среду, оценку, которую дают экологи. Среди самых популярных вопросов — сроки открытия комплекса, заработная плата сотрудников, количество рабочих мест.

Для справки. Телефон приёмной Федерального экологического оператора: 8-912-722-55-82. Электронная почта: priemnaya.rosrao43@mail.ru. Расположена она по адресу: посёлок Мирный, ул. Радченко, 20.

Фото: yandex.ru