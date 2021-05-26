Жителей Кировской области предупредили о заморозках

Подобная погода характерна для конца мая. Обычно именно на последнюю декаду месяца приходилось цветение черёмухи.

В этом году аномально тёплый май ввёл природу в заблуждение. Черёмуха, яблони, сирень цвели раньше обычного. В результате народная примета, которая гласит, что черёмуха распускается всегда к прохладе, в 2021 году не сработала.

Но природу не обманешь, и к концу месяца она вернула всё на места. С сегодняшнего дня температура выровняется и приблизится к климатической норме.

По информации Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая днём будет около +16 градусов. Ночью +2…+7 градусов. Возможны заморозки на почве ночью и утром 27 мая. Местами температура почвы будет достигать — 1 градуса. Садоводам необходимо это учесть.

Завтра и послезавтра нас могут ждать осадки. Ночные заморозки на почве сохранятся. Дневная температура будет повышаться. В четверг она составит +21 градус, в пятницу +24 градуса.

Фото: 1obl.ru