Жителей Кировской области приглашают на «Лигу знаний»

Любишь квизы и хочешь бесплатно путешествовать по России? Собирай команду и участвуй в масштабной интеллектуальной онлайн-викторине «Лига знаний».

Российское общество «Знание» запустило новый всероссийский проект «Лига знаний». Это приемник первого Всероссийского квиз-марафона, вошедшего в Книгу рекордов России как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате.

В первой стартовой игре, которая состоялась 25 сентября, приняли участие почти 2,4 тысячи человек из разных уголков страны — от Москвы до Владивостока. Однако, команд из Кировской области пока зарегистрировано не было. Поэтому, если вы любите квизы и хотите сертификат на путешествие, а также оказаться в кадровом интеллектуальном резерве страны, регистрируйтесь!

Сделать это можно на сайте znanierussia.ru/ligaznaniy. В команде должно быть пять человек. Участие бесплатное.

— Викторина не имеет ограничений по возрасту, — добавила руководитель регионального отделения Российского общества «Знание» в Кировской области Наталья Шедько. — Приглашаю к участию всех интеллектуалов. Думаю, что в Кировской области мы сможем создать достойные команды, которые займут самые высокие места во всероссийской викторине.

Какие испытания ждут участников?

Игры проходят в формате двухчасовой интеллектуальной викторины с интерактивными вопросами и заданиями. Участники соревнуются в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

Первый сезон «Лиги» продлится до сентября 2022 года. В его рамках пройдет 3 больших тура, отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели. Ближайшая стартует 23 октября.

Финалы каждого тура и Гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в очном формате в Москве.

Кстати, оказаться в Гранд-финале можно миновав отборочные туры – для этого нужно выиграть одну из «секретных игр» сезона. Ее объявят за неделю, и задания, как обещают организаторы, будут более сложные.

Дойдите до финала и получите приз

Наградят ценными призами от партнеров не только победителей – они получат сертификаты на путешествия по России, – но и участников финалов каждого тура.

Трансляцию игр можно посмотреть на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе Вконтакте.

Подробную информацию и расписание игр сезона можно найти на сайте «Лиги Знаний».

Присоединяйтесь! И пусть победит сильнейший!