Жителей Кировской области удивило озеро с прозрачным льдом

Подобное зрелище можно встретить на озере Байкал.

Жители небольшой деревни Пантыл Белохолуницкого района обратили внимание на то, как в этом году замёрз местный пруд. Он покрылся льдом за несколько дней. Толщина покрытия около 10-15 сантиметров. Но самое любопытное, что сильные ветра и практически отсутствие снега, сделало ледяную гладь водоёма полностью открытой.

Непривычно прозрачный лёд привёл в восторг не только дачников, но и местных жителей. По словам старожилов, обычно пруд покрывается льдом со снегом. Чтобы гладь оказалась зимой зеркальной без снежной подушки, такое бывает очень редко.

— Через лёд виден подводный мир. Можно заметить морских обитателей. Но самое завораживающее — это растения. Водоросли под водой через прозрачное покрытие видны очень хорошо, — рассказала одна из дачниц Мария.

К слову, подобный прозрачный лёд можно встретить на озере Байкал. Именно это явление привлекает туда туристов в зимнее время года.

Фото и видео: vyatkakirov.ru