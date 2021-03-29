Жителей Кировской области впечатлило полнолуние

Фотографии полной Луны большого размера заполнили соцсети.

Ночью с 28 по 29 марта кировчане и жители районов региона стали свидетелями уникального полнолуния. Учёные называют его Сахарным.

Орбита спутника Земли оказывается наиболее близкой к нашей планете. В результате создаётся эффект суперлуния. То есть Луна кажется больше, чем есть на самом деле.

Накануне вечером соцсети заполнили снимки жителей Кировской области, которые фотографировали полнолуние. В паблике «Признавашки Слободской» появилась публикация, которая открывала марафон лучших снимков. Спутник Земли снимали как на телефон, так и на фотоаппараты. Кто-то использовал телескоп.

Ранее мы писали, что полярное сияние добралось до Кирова и Слободского.

Фото: vk.com/slb_priznavashki