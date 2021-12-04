Жителей области призывают не пользоваться личным автотранспортом

На Кировскую область надвигается резкое похолодание. При плюсовой температуре днём, к вечеру столбик термометра опустится до -10 градусов.

Сегодня под руководством председателя правительства региона Александра Чурина состоялось оперативное совещание по вопросу подготовки коммунальных служб к резкому изменению температуры воздуха.

Ситуацию комментирует министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв:

— В регионе введён режим повышенной готовности по всем экстренным службам, включая МЧС. Кроме того, разработан план мероприятий по подготовке к резкому похолоданию. Каждые два часа идёт контроль его выполнения. Дороги в Кирове обработаны противогололёдными реактивами и перед похолоданием (вечером в субботу) их обработают повторно. Федеральные трассы очищены от снега, обслуживающие организации постоянно контролируют ситуацию. Кроме того, ведётся мониторинг ситуации с коммунальными сетями.

Особое внимание уделяется подразделениям электроэнергетики и дорожным и коммунальным службам, задействованным уборке улиц и дворов. Главам муниципальных образований, через которые проходят федеральные трассы, совместно с сотрудниками ГИБДД и дорожными службами поручено организовать дежурство и патрулирование особо опасных участков трасс. Обеспечить режим повышенной готовности медицинских учреждений и служб скорой медицинской помощи.

В связи с предстоящей резкой сменой погодных условий прошу жителей области в субботу и воскресенье по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом и воздержаться от поездок.