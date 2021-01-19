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Жителей Слободского просят скинуться на ремонт Вечного огня

Юлия Зорина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Сбор средств на ремонт одного из главных памятников Великой Отечественной войны – Вечного огня – объявил совет ветеранов. Об этом сообщается в группе организации.

Проект под названием «Огонь немеркнущей славы» будет реализован в рамках программы по поддержке местных инициатив. На работы потребуется 200 тысяч рублей.

Ветеранская организация призывает всех жителей города принять активное участие в софинансировании проекта. Деньги можно сдать ответственному лицу в администрации либо перечислить на банковский счет.

Жителей Слободского просят скинуться на ремонт Вечного огня

Сохранение памятников ВОВ важно для всех жителей города, подчеркнули в совете ветеранов. Ведь участников Великой Отечественной становится все меньше, и поэтому памятники берут на себя роль напоминаний о тех далеких событиях.

— На сегодня в Слободском районе остался в живых 21 ветеран войны, — рассказали в совете ветеранов.

Ранее мы писали, что в Кирове у филармонии планируют поставить памятник Александру Невскому.

Фото: tcho.ru, vk.com/public168244195

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Юлия Зорина