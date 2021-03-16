Жители Даровского получили 32 года колонии за убийство и разбой

Инцидент произошел в марте прошлого года.

Двое нетрезвых мужчин забрались в дом к односельчанам и задушили подушкой спящего 55-летнего хозяина дома. Потом они забрали банковскую карту, телевизор и бензотриммер и отправились восвояси.

Однако перед тем, как уйти, один из мужчин решил спрятать следы преступления и поджег обои. Огонь быстро охватил дом. Во время пожара погибла 78-летняя мать хозяина жилья.

Преступники продали телевизор и некоторое время расплачивались краденой картой.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. На днях состоялся суд. Один из преступников получил 14 лет колонии, а его соучастник – 18 лет.

Ранее мы писали, что житель Кировской области убил старушку.