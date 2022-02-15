Жители деревни Пуга в Нолинском районе почти месяц живут без воды

70 жителей деревни Пуга в Нолинском районе Кировской области живут без воды почти месяц. Чтобы готовить еду, сельчанам приходиться топить снег или покупать воду в магазине в 5 километрах от населенного пункта.

Проблемы с водой начались 20 января, когда на водонапорной башне сломался насос. Его отремонтировали, но плохо: вода бежит тонкой струйкой или не бежит вообще. Чтобы набрать хотя бы ведро, нужен целый день.

Так долго люди ждать не могут. Вода нужна не только для домашних нужд, но и для домашнего скота. Так, только на одну корову уходит около 10 литров воды в день.

Рядом с деревней есть родник. Но пробраться к нему из-за огромных сугробов не получается. Есть и 2 колонки, но одна не работает, а вторая завалена снегом. Нет в Пуге и общественных бань, где люди могли бы помыться.

— С 20 января подвоз воды ни разу не был организован, — говорят жители деревни.

К решению вопроса подключились общественники. В прокуратуру было направлено обращение с просьбой разобраться в ситуации и пересчитать плату за отсутствующую воду. На время разбирательств в деревне должен быть организован временный вариант водоснабжения.

Ранее мы писали, что прокуратура проконтролирует восстановление водоснабжения в Ленинской Искре.