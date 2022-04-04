Жители Кирова обсуждают снимок с упавшим на банкете тортом

В соцсетях жители Кирова обсуждают оригинальный снимок местного фотографа. Кировчанин Михаил Костин сфотографировал торт, который уронил на банкете официант.

Снимок сделан в одном из кировских кафе и опубликован на странице Михаила «ВКонтакте». В кадре – большой праздничный торт, лежащий на полу, и официант рядом. Судя по всему, сотрудник кафе выронил торт, когда нес его к столу.

Фотография набрала больше 160 лайков. Некоторые подписчики страницы усомнились в том, что ситуация реальная.

— Постанова, — написал один из комментаторов.

Впрочем, фотограф уверил: все было на самом деле. Кроме торта, никто не пострадал. Для официанта все тоже закончилось хорошо.

Ранее мы писали, что жители Кировской области сделали сани в виде торта и съехали на них с горки.

Фото: vk.com/mihailkostin