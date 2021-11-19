Сказки и динозавры: жители Кирова поделились идеями новогоднего оформления Театральной площади

До Нового года – 2022 осталось меньше полутора месяцев. В преддверии праздника жители Кирова рассказали, какой они хотели бы видеть главную площадь Кирова – Театральную. Своим мнением кировчане поделились в сообществе «Типичный Киров».

Одним из вариантов стало оформление Театралки в стиле зимних сказок разных народов, населяющих Кировскую область. Некоторые подписчики предложили украсить площадь с использованием героев сказок Пушкина, которые всегда актуальны. Другие попросили «просто елку с горками» и побольше света, как в 2019 году.

Интересную идею высказала фотограф Елена Вотинцева. Она предложила оформить площадь в стиле ледникового периода.

— Эпоха динозавров, можно много разных чудиков напридумывать, если с фантазией все в порядке. Ледниковый период, — написала она.

Еще одна кировчанка предложила отдать оформление Театральной площади на откуп студентам художественного колледжа. Девушка считает, что в этом случае все получится на ура – и необычно, и празднично.

— Пусть это будет их дипломной работой… И мне кажется, что будет всё необычно, интересно, феерично… И денег немного, и радость молодым людям… можно попросить и жителей города помочь в постройке и оформления… У нас огромное количество творческих людей с «руками», — высказалась жительница Кирова.

Напомним, что в прошлом году ледовый городок на Театральной площади был оформлен в космическом стиле.

Фото: belgorod.ist-tour.ru