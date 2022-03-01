Жители Кирова помогли сербскому водителю, оставшемуся без денег из-за санкций

Кировчане выручили сербского дальнобойщика, который застрял в регионе из-за антироссийских санкций. Об инциденте сообщается в группе «Приволжье транс».

Как говорится в посте, шофер Слободан из Сербии проезжал через Кировскую область и в районе Омутнинска остался без денег.

— Из-за санкций он не мог заплатить за шиномонтаж, стоянку и поесть, его карта была отключена от системы SWIFT, — сообщает паблик.

Шоферу помогли водители из Кирова и Кировской колонны ТК «Приволжье-Транс». А в омутнинском кафе «Дорожное» мужчину накормили.

— Ещё раз спасибо всем от Слободана кто откликнулся на просьбу о помощи!!! Всем добра и ровной дороги!

Отметим, что Сербия не присоединилась к санкционной политике Запада против РФ.

Фото: vk.com/drivers.ptrans