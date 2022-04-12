Жители Кирова смогут сдать блистеры от таблеток и пакеты от кошачьего корма

16 апреля по Кирову вновь проедет «Экомобиль», принимающий вторсырье. Расписание движения опубликовал регоператор АО «Куприт».

График работы «Экомобиля» 16 апреля:

с 11 до 12 часов – парк имени Кирова, парковка у входа в парк со стороны улицы Горького,

с 11 до 13 часов – Чистые Пруды, двор ТЦ RED (Чистопрудненская, 10),

с 13.30 до 14.30 – Вятская филармония, на площадке справа от входа.

На переработку будут приниматься следующие виды сырья: пластик (ПЭТ 1 — питьевой, прочий; ПНД 2 — твердый, мягкий; 4 — цветной, прозрачный, 5 — твердый, мягкий, 6), макулатура (бумага, журналы, газеты, картон) и металл (жесть и алюминий).

В Чистых Прудах можно будет также сдать дополнительные фракции: стекло, фольгированную упаковку, полистирол, растопку, пенопласт, бытовую технику, блистеры от таблеток, тюбики от крема, упаковки от кошачьего корма и ЗИП-замком, деревянные пробки от бутылок без пластика, дой-паки, блестящие изнутри фантики.

Все вторсырье следует предварительно разделить по фракциям и сдавать в чистом и высушенном виде.

В прошедшие выходные «Экомобиль» также проехал по Кирову. В рамках акции было собрано 195 килограммов вторсырья.

Фото: vk.com/sosedichp