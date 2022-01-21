Жители Кирова стали реже жаловаться на работу общественного транспорта

В 2022 году в Кирове снизилось число жалоб на работу общественного транспорта. Об этом сообщил руководитель ЦУР Игорь Панкратов во время рабочей встречи с губернатором Игорем Васильевым.

За 20 дней наступившего года в Центр управления региона поступило 1324 сообщения от жителей областного центра. Больше трети из них касались благоустройства и работы коммунальных служб.

На втором месте по числу жалоб оказался транспортный вопрос. Количество обращений по данной теме значительно сократилось к концу отчетного периода. Так, 12 января было зафиксировано 39 выражений недовольства, а 20 января – 2.

— Такого результата удалось добиться благодаря своевременной реакции губернатора Игоря Васильева на возникшую проблему, — отметил Игорь Панкратов.

Глава ЦУР рассказал, что работа ведется по 8 направлениям: ЖКХ, здравоохранение, дороги, энергетика и другие. За каждое из них отвечает специалист профильного органа исполнительной власти области. Все алгоритмы по решению задач сформированы и отработаны.

Игорь Васильев подчеркнул, что ЦУР не только оперативно фиксирует жалобы, но и собирает аналитические данные. Они учитываются при принятии управленческих решений. Анализ проблем в регионе также предоставляет система «Инцидент менеджмент».

– Результаты работы видны невооруженным глазом. Есть проблема, есть быстрая реакция на эту проблему и эффективное решение. Это приводит к снижению количества обращений, – отметил Игорь Васильев.

Глава региона добавил, что так же оперативно решаются и вопросы, которые поступают ему в личные сообщения в соцсетях. Задать вопрос губернатору можно здесь.