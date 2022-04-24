Жители Кирова встретили Пасху

24 апреля кировчане встретили Пасху.

В ночь на Светлое Христово Воскресение в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялись Пасхальные богослужения: крестный ход, Пасхальная Утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Службы возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк.

В полночь сотни верующих кировчан зажгли свечи от Благодатного огня. В его транспортировке в Киров принимали участие члены вятской казачьей общины. Вечером после Схождения они встретили самолет во Внуково и через Городецкий мужской монастырь, Яранскую и Уржумскую Епархии доставили Огонь в Успенский собор Трифонова мужского монастыря.

Днем 23 апреля в храмах Кирова состоялось освящение пасхальных куличей и яиц. Служители церкви побывали в том числе в пункте временного размещения прибывших в город Киров жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Вятская епархия, Типичный Киров