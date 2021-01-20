Жители Кировской области делятся морозными узорами в соцсетях (ФОТО)

Пост, посвященный морозным кружевам, появился в группе «Любительская метеорология». Снимками, сделанными в 30-градусные морозы, поделились жители Кирова, Оричей, Уржумского, Лузского и других районов.

— Какая красота и какое разнообразие!!! Как будто художник потрудился, — написала в комментариях одна из участниц группы. — Просто не верится, что это не человек, — ответила другая девушка.

«Рисунки Деда Мороза» появляются на окнах, когда на улице холодно, а в комнате влажно. Оседая на окне, пар застывает, образуя красивые кристаллы.

У производителей окон есть своя версия появления морозных узоров. По их мнению, они образуются из-за недостаточной герметичности конструкций. Вторая причина – слишком широкие подоконники, из-за которых теплый воздух от батарей не доходит до окон.

Любоваться узорами осталось не так уж и долго – скоро в Кировскую область придет потепление. Последний месяц зимы также обещает быть теплым и снежным.

Фото: vk.com/meteokirov