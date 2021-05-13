Жители Кировской области ежемесячно тратят на продукты меньше 6 тысяч рублей

Эти данные за прошлый год. Их опубликовал Кировстат по итогам анализа продаж продовольствия.

Среднестатистический кировчанин потратил в прошлом году на продукты 69 тысяч рублей. Эта цифра за весь год. К слову, в 2019 году этот показатель был ниже на 4 тысячи.

Если разделить приведенную кировскими работниками статистики цифру на 12 месяцев, то получается, что на 30 дней нашим жителям хватает 5,7 тысячи рублей. В ведомстве отметили, что 54% продовольствия в прошлом году было приобретено в областном центре. Так же в число лидеров по продажам вошли Слободской, Котельнич и Вятские Поляны.

А вот жители районов продукты покупают в меньших количествах. Так в низу этого же списка оказались Кирово-Чепецкий, Вятскополянский и Малмыжский районы. Однако в ведомстве заметили, что на селе повсеместно распространились магазины федеральных сетей. Они есть уже во всех районах области: в 43 муниципальных образованиях есть «Магнит», в 40 — «Бристоль», в 31 — «Пятерочка» и «Перекресток», в 22 — «Красное & Белое».

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Фото: e-vid.ru