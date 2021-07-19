Жители Кировской области могут подать заявку на догазификацию, не выходя из дома

По поручению президента Владимира Путина в нашем регионе идёт работа по догазификации газифицированных территорий.

В правительстве Кировской области сообщили хорошие новости. Кировчане и жители других районов могут получить газопровод до своего земельного участка бесплатно. Но только при условии, что населённый пункт уже газифицирован.

Так идёт приём заявок от людей, которые проживают в городах и посёлках, где газ уже есть, но они потребителями пока не являются. Теперь у них есть возможность бесплатно получить газопровод. Это делается в рамках социальной газификации.

Сейчас начинает работать программа догазификации. Она направлена на то, чтобы в дома большего количества жителей Кировской области поступил газ.

При этом подать заявку на догазификации можно, не выходя из дома. Заявки принимаются через интернет. Оставлять её можно на сайте АО «Газпром газораспределение Киров».

Кроме того, уже в августе заявления будут приниматься через портал Госуслуг, и в МФЦ. Ещё один способ оставить заявку — это личное обращение в местную администрацию. Главное, чтобы у хозяина участка были на руках все необходимые документы. Это право собственности на дом, паспорт.