Жители Кировской области могут увидеть картины, написанные нефтью

Название одной из самых необычных выставок мира — «Чёрное золото в искусстве».

Библиотека им. А. Грина в Слободском приглашает посетить экспозицию частного музея-галереи La bohème artistique из Ижевска. Это одна из самых необычных выставок мира. Причина в том, что все произведения выполнены с помощью нефти. Отсюда и название «Чёрное золото в искусстве».

Её посетители могут увидеть коллекцию живописи, графики, рисунка. Владелец — заслуженный деятель искусств Удмуртии Александр Кокорин.

Выставка говорит о том, что нефть, это не только топливо, но и искусство высочайшего уровня. Это сложный для живописи материал, в сыром виде не сохнет, стекает. Однако художники знают секреты, как правильно обращаться с «чёрным золотом».

Такие картины уникальны. В них есть особый блеск и энергетика, которую излучает «краска» из земли. При этом доказано, что она более экологична, чем масляная. На одну картину у живописцев уходит около 200 граммов жидкости.

Как рассказали в слободской библиотеке, работы, которые привезли из Ижевска, были на выставках в разных странах. Часть таких работ сейчас находятся в коллекции ценителей искусства за рубежом.

Вход на выставку свободный.

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Фото: calvertjournal.com