Жители Кировской области могут выбрать участок для голосования через МФЦ

2 августа в центрах «Мои документы» стартовал прием заявок от жителей о включении в списки избирателей на сентябрьских выборах.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Кировской области VIII созыва пройдут 17-19 сентября. Для удобства избирателей Избирком совместно с МФЦ реализуют возможность голосования по месту фактического нахождения.

Подать заявление о выборе избирательного участка кировчане смогут со 2 августа до 13 сентября. Это можно сделать в любом из центров «Мои документы», придя туда с паспортом. Также заявку можно оформить через портал госуслуг или в избирательной комиссии.

В заявлении указываются персональные данные избирателя, сведения о месте его нахождения и номер участка, на котором он планирует голосовать. Выбрать участок можно на сайте ЦИК с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок».

Ранее мы писали, что общественный штаб прогнозирует высокую конкуренцию на выборах.