Жители Кировской области наблюдали полярное сияние

В нашем регионе из-за взрыва на солнце можно было заметить настоящее небесное шоу.

В выходные жители нашего региона стали свидетелями вспышек и переливов на ночном небе. На солнце произошёл очередной взрыв. К нашей планете направился поток заряженных частичек. Они стали причиной геомагнитной бури.

Геомагнитную бурю ощутили на себе метеозависимые люди. А жители, которые любят понаблюдать за ночным небом, смогли увидеть завораживающее шоу. В регионе было замечено яркое полярное сияние.

Сияние — это видимые глазу частички с солнца, которые несёт солнечный ветер от корональных дыр.

На небосводе внимательные люди увидели переливы фиолетово-лилово-зелёного цвета, вспышки, столбы света. Немного мешала луна, которая ярко освещала небосвод.

Как уточнили в группе «Любительская Астрономия в Кирове», полярное сияние протянулось до северо-западной части горизонта. Его удалось запечатлеть жителям Слободского, Советска, Котельнича, Бобино, пригорода Кирова и других населённых пунктов Кировской области.

Фото: vk.com/astro_kirov