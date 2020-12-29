Жители Кировской области обсуждают, как собака спасла от волка ребёнка

Инцидент произошёл у соседей и наделал много шума.

Рядом с Кировской областью произошёл случай, про который написало большинство федеральных СМИ. В Республике Коми домашний пёс спас от волка 10-летнего мальчика. Всё случилось в посёлке Синдор.

Острый момент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что в вечернее время ребята играют в прятки. Один из малышей выбегает на окраину населённого пункта и прячется в наваленном после очистки дороги сугробе. Только мальчик исчезает, как рядом появляется волк.

Хищник крадётся к притаившемуся ребёнку. В этот момент очень неожиданно из соседнего дома выбегает крошечный терьер. Он отважно кидается за волком. Зверь пугается и начинает убегать, но потом сам набрасывается на домашнего пса.

В это время ребёнок успевает добежать до дома. Терьер погиб, но спас жизнь маленькому человеку. По словам специалистов, если бы не собака, шансов против волка у мальчика не было.

Известно, что жители Коми давно жалуются на волков, которые подбираются к населённым пунктам. Похожая ситуация и в Кировской области. Особенно в северных районах. Жители отдалённых деревень, посёлков опасаются выходить в вечернее время на улицу. Как показал случай в Коми, осторожность жителям нашего региона и соседям, не помешает.

Ранее мы сообщали, что житель Кировской области спас от разъярённой собаки женщину с ребёнком.

Фото: Телеграм-канал Сыктывкар No 1