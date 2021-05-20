Жители Кировской области отметили день кубика Рубика рекордами

Самой популярной головоломке в мире исполнилось уже 47 лет.

Накануне отмечался день рождения кубика Рубика. Это самая популярна головоломка в мире. Ей исполнилось 47 лет. За эти годы было продано более 450 миллионов игрушек. Пользуется популярностью изобретение и в Кировской области.

Другое название головоломки — магический кубик. Она развивает мелкую моторику, логику и концентрацию. Во многих школах и обучающих центрах региона проходят соревнования по сборке умной игрушки. Такие конкурсы называются спидкубинг.

Одно из подобных мероприятий состоялось в посёлке Лебяжье. Его инициировал девятиклассник Александр Дудоров. Юноша может собрать кубик Рубика за 40 секунд. Это рекордное время. В результате ещё одним школьником, который легко справляется с головоломкой, стал Яков Вязников. Мальчик учится в пятом классе. Его рекорд – 43 секунды. О соревнованиях по сборке магического куба перед днём его рождением написали в газете Оричевского района «Искра».

Фото: yandex.ru