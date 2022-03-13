Жители Кировской области переходят в VK и «Одноклассники»

Вслед за блокировкой Facebook Роскомнадзор заявил об ограничениях доступа российских пользователей к Instagram. Ограничения вступят в силу с 14 марта.

Напомним, ранее компания Meta приняла решение об изменении политики модерации и снятии ограничений в своих социальных сетях (Facebook и Instagram) на прямые призывы к насилию в отношении россиян и главы государства. Более того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку американской компании, в указанных выше соцсетях разрешили восхвалять запрещенный в России украинский ультраправый батальон «Азов». Ранее там действовал на это запрет наряду с «продвижением» Ку-клукс-клана и «Исламского государства».

Как сообщают в Роскомнадзоре, с момента начала спецоперации России по защите Донбасса ведомство неоднократно требовало удалить 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Однако администрация соцсетей их проигнорировала.

Действия платформы Meta, как говорят специалисты, во многом прогнозируемы, однако откровенного вредительства нашей стране никто не ожидал. Многие надеялись, что с учетом популярности у россиян соцсетей, особенно Инстаграма, компания займет нейтральную позицию. Однако своими действиями Meta дискредитировала себя не только в России, но и других странах (изменения в политике компании распространяются на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию), еще раз продемонстрировав политику двойных стандартов и прямое участие в грязных политических играх.

Хорошая новость, по мнению экспертов, в том, что в России есть соцсети, которые с легкостью заменят платформы Meta.

Например, социальная сеть «ВКонтакте» уже заявила о своей поддержке малого и среднего бизнеса. Специальное подразделение в компании поможет максимально эффективно настроить предпринимателям и самозанятым свою бизнес-страничку и организовать все процессы.

Сегодня, как отметили в компании, на платформе «Бизнес ВКонтакте» предпринимателям доступны все инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Здесь можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги. При этом он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API.

Платежи можно принимать через сервис VK Pay, стабильно работающий с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерской службой.

Впрочем, в российские соцсети сейчас активно уходит не только бизнес, но и общественники, а также политики. Напомним, на днях губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил о том, что прекращает вести личную страницу в социальной сети Facebook и пообещал «по-прежнему рассказывать о своей работе на страницах «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Его примеру уже последовали и многие главы районов и муниципалитетов. Все они приглашают подписчиков присоединиться к ним в российских соцсетях.