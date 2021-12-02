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Жители Кировской области подали 6643 заявки на догазификацию

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

Кировская область наращивает темпы социальной догазификации. Об этом было сказано на круглом столе «Газификация Кировской области», который прошел в рамках XXI Межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение».

В мероприятии приняли участие представители областного минстроя, «Газпрома», «Агентства энергосбережения», а также главы муниципальных образований. Собравшиеся обсудили реализацию программы социальной догазификации, а также безопасное использование газа в быту и в качестве топлива.

Как было сказано на круглом столе, на 2 декабря от жителей Кировской области принято уже 6643 заявки на догазификацию. Одновременно ведется работа по бесплатному проведению газа к земельным участкам. До конца текущего года планируется газифицировать около 1400 домовладений.

Как отмечал ранее губернатор Игорь Васильев, региону предстоит выполнить огромный объем работы по догазификации в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.

— Правительство Кировской области и «Газпромом» сформировали план мероприятий. Все поставленные задачи постепенно выполняются, – говорит Игорь Васильев.

По словам главы региона, газификация позволяет повысить качество жизни людей и дает новые возможности для развития предприятий. В настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении социальной помощи гражданам по оплате расходов на подключение газа. Также для сокращения сроков строительства объектов газоснабжения прорабатываются вопросы об ускорении процедуры выдачи разрешения на строительство и отмене выдачи разрешения на производство земляных работ.

Напомним, что Единым оператором газификации в Кировской области является компания «Газпром газификация». Подать заявку на догазификацию можно:

  • в офисах «Газпром газораспределение Киров», «Газпром межрегионгаз Киров»,
  • в МФЦ,
  • в администрациях районов,
  • на портале «Госуслуги»,
  • на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru).

Проконсультироваться по вопросам подключения газа можно по номеру «горячей линии» 8-800-350-43-04.

Ранее мы писали, что до конца 2021 года газ придет еще в 5 деревень Кировской области.

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Юлия Зорина