Жители Кировской области подали 6643 заявки на догазификацию

Кировская область наращивает темпы социальной догазификации. Об этом было сказано на круглом столе «Газификация Кировской области», который прошел в рамках XXI Межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение».

В мероприятии приняли участие представители областного минстроя, «Газпрома», «Агентства энергосбережения», а также главы муниципальных образований. Собравшиеся обсудили реализацию программы социальной догазификации, а также безопасное использование газа в быту и в качестве топлива.

Как было сказано на круглом столе, на 2 декабря от жителей Кировской области принято уже 6643 заявки на догазификацию. Одновременно ведется работа по бесплатному проведению газа к земельным участкам. До конца текущего года планируется газифицировать около 1400 домовладений.

Как отмечал ранее губернатор Игорь Васильев, региону предстоит выполнить огромный объем работы по догазификации в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.

— Правительство Кировской области и «Газпромом» сформировали план мероприятий. Все поставленные задачи постепенно выполняются, – говорит Игорь Васильев.

По словам главы региона, газификация позволяет повысить качество жизни людей и дает новые возможности для развития предприятий. В настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении социальной помощи гражданам по оплате расходов на подключение газа. Также для сокращения сроков строительства объектов газоснабжения прорабатываются вопросы об ускорении процедуры выдачи разрешения на строительство и отмене выдачи разрешения на производство земляных работ.

Напомним, что Единым оператором газификации в Кировской области является компания «Газпром газификация». Подать заявку на догазификацию можно:

в офисах «Газпром газораспределение Киров», «Газпром межрегионгаз Киров»,

в МФЦ,

в администрациях районов,

на портале «Госуслуги»,

на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru).

Проконсультироваться по вопросам подключения газа можно по номеру «горячей линии» 8-800-350-43-04.

Ранее мы писали, что до конца 2021 года газ придет еще в 5 деревень Кировской области.