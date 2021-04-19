Жители Кировской области поделились снимками первоцветов

19 апреля россияне отмечают День подснежника. К празднику кировчане поделились в соцсетях снимками первоцветов.

В каждом уголке страны подснежник свой. В Сибири так называют фиолетово-синий прострел, в средней полосе подснежниками зовут голубую хохлатку, белую ветреницу и даже медуницу.

Настоящие подснежники называются галантусы. В Кировской области они обычно появляются в марте. Сейчас жители области публикуют снимки уже более поздних цветов.

Напомним, что первые цветы в Кирове в этом году были замечены в конце марта. Снимками поделился местный житель в соцсетях.

Фото: vk.com/vkotle, kirovpravda